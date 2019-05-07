Amasya’da Ramazan’da su bedava

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte Ramazan aynının birinci gününden bayram sonuna kadar ev ve iş yerlerinden içme suyu ücreti alınmayacağını açıkladı.

Aynı zamanda MHP MYK Üyesi olan Başkan Sarı vatandaşlara seslenerek, “Bol bol suyu harcayabilirler. Temizliklerini yapabilirler. Cam, çerçeve silebilirler. Helalı hoş olsun” dedi.

Akıllı su sayaçları olanlara ise 25 ton civarında su yüklemesi yapılacağına değinen Sarı, uygulamanın belediyeye getireceği tahmini maliyete ilişkin soruya ise “Biz matematiğe bakmıyoruz. Biz duaya bakıyoruz. Tahmini ne kadar bu işten dua gelirse o kadar oluyor” cevabını verdi.



