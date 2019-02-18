Amasya'da restorasyonu tamamlanan külliyenin açılış töreni

Amasya'da restorasyonu tamamlanan Sultan İkinci Bayezid Külliyesi yeniden hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'daki temasları kapsamında Amasya Valiliği, Amasya Belediyesini ziyaret etti.

Şehrin tarihi ve turistik alanlarını gezen Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nin yeniden hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, külliyenin 3 yıllık bir çalışma sonucu restorasyonunun tamamladığını söyledi.

Amasya'nın kültür turizmi alanında marka şehirler arasına girdiğini ifade eden Ersoy, "Amasya'da turizm alanında yapılan işlerle alakalı çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Hem ecdadımızdan miras kalan yapılara nasıl sahip çıktığımızı gördüm hem de Bakanlığımızın ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteklerinin ve çalışmalarının boşa gitmediğini gördüm." dedi.

Külliyenin restorasyonu için 12 milyon lira, Amasya'da bulunan diğer eserlerin restorasyonuna ise toplamda 55 milyon lira destek sağlandığını aktaran Bakan Ersoy, "Ecdadımızdan miras kalan eserlere bu denli sahip çıkılması, bundan sonraki restorasyon çalışmalarında, Amasya'ya öncelik verilmesinde bizi kararlı kılıyor. Bu yapının restorasyonunun tamamlanmasında emeği geçen herkes teşekkür ediyorum." diye konuştu.