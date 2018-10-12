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Amasya'da restore edilen 753 yıllık cami

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Merzifon ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen 753 yıllık Ulu Cami ibadete açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 753 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı.

Anadolu Selçukluları döneminde Pervane Muineddin Süleyman tarafından 1265 yılında yapılan, 1930 yılında çıkan yangında yanan ve müfrez arsa halinde kalan Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan caminin ibadete açılması nedeniyle tören düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin yangın öncesi fotoğraflarından faydalanmak suretiyle projenin hazırlandığını ve 13 Haziran 2016 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlandığını anlattı.

- "Ulu Cami’nin restorasyonu 1 milyon 148 bin liraya mal oldu"

Camiyi restore ederek hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy, "Ulu Cami’nin yapılmasında ilk ateşi veren de Merzifonlu İsmail Özdoğan amcamızdı. Kendisi bize vasiyetinde, 'Ben iki daire bıraktım. Bu daireleri satın ve camiyi restore edin' demişti. Kendisine nasip olmayınca bu görev bize farz oldu. Biz de bu camiyi restore ederek görevimizi yerine getirdik." dedi.

Restorasyonla ilgili ihaleyi 2016 yılında yaptıklarını belirten Ersoy, 350 kişilik kapasiteli Ulu Cami’nin restorasyonunun 1 milyon 148 bin liraya mal olduğunu aktardı.

Ersoy, "Merzifon'da 22'ye yakın eserimizi restore ettik. 2003'den 2018 yılına kadar Taşhan, Bedesten, Medrese Önü, Kara Mustafa Paşa, Sofular, Harmanlar camilerinin restorasyonunu bitirdik. İki camimizin daha restorasyonunu yapacağız." diye konuştu.

Son 13 yıllık süreçte yaklaşık 5 bin eser restore ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu an faaliyette olan 299 şantiyemiz var. Bunların 251 tanesi Türkiye'de diğerleri de Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova gibi ülkelerde. Bunların bir kısmında uygulama bir kısmında da proje yapıyoruz. Türkiye genelindeki yaptığımız harcama 918 milyon lira. Bu rakam bizim öz bütçemizle oluyor, kendi gelirlerimizle ihya ediyoruz. Bizim ilk görevimiz, tarihi eser, cami, han, hamam, külliye gibi eserleri restore etmek, yurtiçi ve yurt dışında öğrencilere burs vermek, hastaları tedavi ettirmektir. Türkiye'de 15 bin civarı öğrenciye burs verip, 22 bin aileye de aylık kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Bu da yaklaşık 100 bin kişi ediyor."

Açılışa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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