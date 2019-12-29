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  4. Amasya’da sahte alkole 1 gözaltı

Amasya’da sahte alkole 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

AMASYA'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya’da sahte alkole 1 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik uygulamasında, şüpheli F.G.’nin iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada, 2 ayrı koli içindeki bidonlarda 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi. Polis kaçak alkollere el koyarken, şüpheli F.G., gözaltına alındı.

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Amasya’da sahte alkole 1 gözaltı

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