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Amasya’da sahte içkiye 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

AMASYA’da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya’da sahte içkiye 13 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, kentte tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 572 litre sahte içki, üretimde kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 kurusıkı tabanca ve alkol imalatında kullanılan 60 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Baskınlar sonucu gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

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Amasya’da sahte içkiye 13 gözaltı

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