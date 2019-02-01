HABER

Amasya'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Amasya'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si, adliyeye sevk edilirken, 10'u da serbest kaldı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 17 kişiye ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Operasyonda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ve ruhsatsız 2 av tüfeği ile bu silahlara ait bin 11 mühimmat ele geçirildi. 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu kapsamında, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Pozantı’da hırsızlara darbePozantı’da hırsızlara darbe
Cuma namazında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybettiCuma namazında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.