Amasya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde Nevzat A. (49) ile Muharrem A. (51) iş yerinin önünde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat A. (49), Muharrem A. (51) ve çalışanı Harun Y'yi (39) tüfekle yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Harun Y’nin ise tedavisi sürdürülüyor.
Polis ekiplerin çalışması sonucu Nevzat A. gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum