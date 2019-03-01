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Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Fikret G. (41), sokak ortasında kavga ettiği Salim Yaman'ı (54) tabancayla vurarak, öldürdü.

Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Fikret G. (41), sokak ortasında kavga ettiği Salim Yaman'ı (54) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Fikret G., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy'e bağlı Çay Mahallesi Kaymakçı Sokak'ta meydana geldi. Aracını park eden Salim Yaman ile yoldan geçen Fikret G. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Fikret G., tabancayla Yaman'a ateş etti. Kavga ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Salim Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Fikret G. ise polis ekiplerince kısa sürede tabancasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Fikret G., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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