Amasya'da tarihi eser operasyonu

Amasya'da Roma Dönemi'ne ait 8 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı ihbarını aldı.

Teknik takibin ardından şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Boğazköy mevkisinde durduran polis ve jandarma ekipleri, otomobilde yaptığı aramada, Roma Dönemi'ne ait 3 altın ve 2 gümüş sikke, kapı tokmağı ve altın bilezik ele geçirildi.

Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

