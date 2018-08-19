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Amasya'da trafik kazaları: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Amasya'da trafik kazaları: 12 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Nedim Köroğlu (39) idaresindeki 35 AB 7533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ilıca köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hatice (39), Fadime (33), Elif Nur (3) ve Hazal Köroğlu (1) yaralandı.

Seyfettin Aydın yönetimindeki 34 DH 3913 plakalı kamyonet, Ediyeri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Aydın ile Fatma (53), Ertan (34), Tayyip (20), Emine (22), Yasin Emre (8) ve Yakup Enes Aydın (7) yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, ambulanslarla Taşova ve Amasya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
12 kişi Amasya Taşova trafik kazası

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