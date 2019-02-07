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Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Amasya’dan Taşova'ya seyir halindeki Ali Yüksel'in (57) kullandığı 61 AR 715 plakalı otomobil, Dutluk mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mahmut Yüksel (56), Kerim Yücel (44) ve Mustafa Yücel (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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4 yaralı Taşova trafik kazası

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