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Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 05 BE 983 plakalı hafif ticari araç, Seydi Yanardağ (61) idaresindeki 44 EE 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sadık ve Zeynel Karatepe ile Kemal Göktaş (53) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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4 yaralı Amasya Gümüşhacıköy trafik kazası

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