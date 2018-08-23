Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon-Amasya karayolunun Kayadüzü mevkisinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Mustafa Demir idaresindeki 34 BR 1478 plakalı otomobile Ahmet Korkmaz'ın kullandığı 41 AAY 678 plakalı kamyonet, kamyonete ise Halis Can yönetimindeki 16 DH 574 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Demir, araçta bulunan eşi Fadime, çocukları Yiğitcan ve Halit Efe Demir ile yakınları Zeynep Bal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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