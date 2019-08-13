HABER

Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun istikametine giden Hasan Sağlam yönetimindeki 34 LT 4571 plakalı otomobil, Sekü köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Ufuk Koç'un kullandığı 34 FOU 05 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ufuk Koç, aynı araçta bulunan Merve, Elanur (2), Eymen ve Sündüs Koç (54) ile diğer araçtaki Semanur Sağlam (18) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattıNijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durduSakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Gümüşhacıköy trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.