Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun istikametine giden Hasan Sağlam yönetimindeki 34 LT 4571 plakalı otomobil, Sekü köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Ufuk Koç'un kullandığı 34 FOU 05 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ufuk Koç, aynı araçta bulunan Merve, Elanur (2), Eymen ve Sündüs Koç (54) ile diğer araçtaki Semanur Sağlam (18) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

