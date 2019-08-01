HABER

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

4 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 129 gram toz esrar, 104 uyuşturucu hap ve 77 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, B.S, R.Y, V. M ve H. E'yi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Bursa’da muhteşem düğünBursa’da muhteşem düğün
Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya gözaltı uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da sahte para operasyonu

Antalya'da iki kedinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi

Vahşet! Bunu yapan insan olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.