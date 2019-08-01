Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 129 gram toz esrar, 104 uyuşturucu hap ve 77 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, B.S, R.Y, V. M ve H. E'yi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

