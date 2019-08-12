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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 8 kilo 600 gram kubar esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Amasya’nın Göynücek ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 600 gram kubar esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin yapıldığı istihbaratına ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilısu köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Puslu"nun da kullanıldığı evdeki aramada 8 kilo 600 gram kubar esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

A.A, F.K, E.K, Ü.A. ve A.A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon uyuşturucu

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