HABER

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Merzifon ilçesinde 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilde 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki otomobili Meray mevkisinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobillerdeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Çakar lambalarla ilgili flaş karar!Çakar lambalarla ilgili flaş karar!
Düden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldıDüden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.