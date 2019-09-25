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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirildi

Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar ve 123 kök Hint keneviri ele geçirildi; olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin yapıldığı istihbaratına ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhayta Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli H.K. evinin yakınlarında sazlık bir alanda ektiği Hint kenevirlerine bakım yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının evindeki aramada 5 kilo 198 gram kubar esrar ve 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya uyuşturucu operasyonu

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