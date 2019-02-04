HABER

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 16,3 kilo uyuşturucu ele geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lirayı bulan 16,3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde il merkezine bağlı bir köyde Dursun D.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 16,3 kilo uyuşturucu ele geçildi

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lirayı bulan 16,3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde il merkezine bağlı bir köyde Dursun D. adlı şahsın evi ve eklentilerinde yapılan aramada 12 kilo 620 gram skunk, 2 kilo 810 gram kubar esrar, 862 gram toz esrar, hassas terazi ile dijital el kantarı bulundu. Piyasa değeri 300 bin lirayı bulan ve toplam ağırlığı 16 kilo 292 gram olan uyuşturuculara el konulduğu operasyonda ‘Puslu’ adlı narkotik arama köpeği de görev aldı.
Yakalanan şüpheli Dursun D., ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Diyarbakır'da lastik atölyesinde yangınDiyarbakır'da lastik atölyesinde yangın
Şanlıurfa'da elektrik trafosunda patlama; araçlar alev aldı (1)Şanlıurfa'da elektrik trafosunda patlama; araçlar alev aldı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.