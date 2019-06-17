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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre ekipler, 55 ABN 828 plaka araçla İ.K., F.Ü.,ve E.K.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre ekipler, 55 ABN 828 plaka araçla İ.K., F.Ü.,ve E.K. isimli şahısların İstanbul’a gittikleri ve Amasya’ya uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Merzifon Meray Kavşağı’nda araç durduruldu. İ.K. ve F.Ü. isimli şahısların olduğu belirlendi. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahsın üzerinde 10.40 gram skunk maddesi ve 2,60 gram toz esrar maddesi elde edildi. E.K. isimli şahsın ayrı geleceği ihtimali üzerine ekipler ilçe girişinde yapılan uygulamada saat 03.00 sıralarında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu. Araç içerisinde E.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi. E.K. isimli şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1,43 gram cebinde, bin 524,5 gram eşyasının içinde toz esrar ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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