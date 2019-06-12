Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinden Amasya istikametine doğru yapılan uygulamada 34 FM 4356 plakalı araç Suluova uygulama noktasında alınarak, araç içerisinde yapılan aramada aracın el freni kapalı haznesinde gizlenmiş vaziyette toplamda 184 adet ekstasy hap ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan E.C.D., U.D.A., Y.B. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

