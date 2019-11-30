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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

Amasya’da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Amasya’da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler, operasyonda 9 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramada 1539,37 gram esrar maddesi, 26,52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 694 adet 9 mm. çapında dolu fişek, 170 adet ses ve gaz tabanca mermisi, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet hassas el kantarı, 400 tl para (uyuşturucu madde satışından elde edilen), 2 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova tabir edilen düzenek, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çöp poşeti, 50 gram esrar maddesi, 26 adet sentetik hap, 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 216 adet tüfek fişeği 2 adet 9*19 mm çapında fişek ele geçirdi.
1 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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