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Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Amasya Merzifon merkezli Merzifon ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Merzifon ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Merzifon merkezli Samsun’da eş zamanlı ortak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Merzifon merkezli Merzifon ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Merzifon ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Merzifon merkezli Samsun’da eş zamanlı ortak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen sokak torbacıları ile birlikte kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır vaziyette 30 içimlik bonzai ele geçirildi. Merzifon emniyet müdürlüğünde gözaltında bulunan ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheliden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüphelinin 4’ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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