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Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri eş zamanlı olarak yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri eş zamanlı olarak yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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