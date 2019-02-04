Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde 300 bin lira değerinde, 16 kilo 292 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Dursun D., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı köyde bulunan Dursun D.'ye ait evde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzere harekete geçti. Teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar yapan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde narkotik köpeği 'Puslu' ile yapılan aramalarda, 12 kilo 620 gram skunk, 2 kilo 810 gram kubar esrar, 862 gram toz esrar, hassas terazi ile dijital el kantarı ele geçirildi. Değeri 300 bin lira olan 16 kilo 292 gram uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Dursun D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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