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Amasya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

Amasya’da KOM ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Meray uygulama noktasında durdurulan 34 BYZ 221 plakalı araçta S.A.

Amasya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Amasya’da KOM ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Meray uygulama noktasında durdurulan 34 BYZ 221 plakalı araçta S.A. ve Y.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 41.90 gram metanfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu madde satarken kullanılan yaklaşık 200 tane şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, Amasya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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