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Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: - "Kim Türk kimliğinden veya Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk milletinin kazancına ve cebine talip olmamalı, parasını almaya hakkı yoktur. Biz Türkçe kelimeden utananlara, kendinden utananlara ruhsat vermiyoruz"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, işletmelerinde Türkçe isim kullanmayıp yabancı isim kullanan iş yerlerine ruhsat vermeyeceklerini bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin birçok yerinde yabancı isimler verilen işletmelerin bulunduğunu ancak bundan sonra açılacak yabancı isimli işletmelere ruhsat veremeyeceklerini söyledi.

İş yerlerine yabancı isim koyma sorununun bütün Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Türk olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Burada yaşayıp da işletmelerine yabancı isim koyma modasına kendini kaptıranlara da hayret ediyorum. Yani insan kendinden utanabilir mi, kendini yok sayabilir mi. Ben belediye başkanı olarak diyorum ki, bu şehirde bulunan işletmelerde yabancı isim ve tabelayı kabul etmiyorum. Şu ana kadar olmuş tabelalara sözüm yok ancak bundan sonra Türkçe kelimeden utanan işletmelere yetkilerimiz kullanarak ruhsat vermeyeceğiz."

Daha önce ruhsat alan yabancı isimli işletmelere de Türkçe isim koymaları konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını belirten Sarı, "Kim Türk kimliğinden veya Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk milletinin kazancına ve cebine talip olmamalı, parasını almaya hakkı yoktur. Biz Türkçe kelimeden utananlara, kendinden utananlara ruhsat vermiyoruz" diye konuştu.

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