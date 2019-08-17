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Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Veli Keskün idaresindeki 05 KH 422 plakalı yolcu minibüsü, Amasya-Taşova kara yolunun Kaleçevriği mevkisinde, aynı yöne giden İsa Kanbolat'ın (22) kullandığı 05 AAS 703 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kanbolat ile minibüstekilerden Fadime (69), Muhterem (65), Salime (60), Ali Eren (7), Gökdeniz (11), Derya (39) ve Bayram Keskün (38), Yeter (66) ve Tülay Çetin (40), Özgür Ünal (7) ile Can (12) ve Nurdagül Çalışkan (45) yaralandı.

Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadime Keskün, Yeter Çetin ve Bayram Keskün, yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
amasya-minibüs-kaza

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