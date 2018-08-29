HABER

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 06:36 | Son Güncelleme

Merzifon ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Keçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyorKeçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor
Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya OTOBÜS ölü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.