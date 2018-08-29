Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Trabzon yönüne giden Süha Turizm'e ait, Yılmaz Bal yönetimindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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