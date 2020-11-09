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Amasya’da zehir tacirleri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında araçları ile üzerlerinde yapılan aramada 714 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza hapı ele geçirilen İ.B., B.U.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında araçları ile üzerlerinde yapılan aramada 714 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza hapı ele geçirilen İ.B., B.U. ve A.T isimli zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan İ.B., B.U. ve A.T, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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