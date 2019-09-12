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Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 21:21 | Son Güncelleme

Amasya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ümmet Kökcü 05 DZ 503 plakalı otomobili ile Zübeyde Hanım Caddesi’nden Suluova Kavşağı istikametine seyir halindeyken, aynı cadde üzerinde Mecnun Çam’ın kullandığı 81 FF 549 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümmet Kökcü 05 DZ 503 plakalı otomobili ile Zübeyde Hanım Caddesi’nden Suluova Kavşağı istikametine seyir halindeyken, aynı cadde üzerinde Mecnun Çam’ın kullandığı 81 FF 549 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Mecnun Çam, cadde üzerinde park halindeki 05 DY 798 plakalı araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada Ümmet Kökcü, Çınar Halil Çam (3), Gülçin Ünlü (34) ve Halil Çam (52) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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