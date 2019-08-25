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Amasya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cevahir Aksamaz (45) yönetimdeki 41 ABK 528 plakalı otomobil, Havza-Merzifon kara yolu Bayat köyü mevkisinde, Mapa kavşağından dönüş yapmak isteyen Osman Tabağ (55) idaresindeki 05 BD 500 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Gökhan Şahin'in (34) kullandığı 05 AAP 828 plakalı otomobil de 41 ABK 528 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Osman Tabağ ve Cevahir Aksamaz ile araçlarda bulunan Arslan Demirtaş (64) Rifat Aksamaz (49) Hatice Aksamaz (50) Arda Aksamaz (8), 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tabağ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rifat Aksamaz ise Amasya Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Havza Merzifon Samsun trafik kazası Yaralamalı Kaza

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