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Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Osman Tabağ (59) idaresindeki 05 BD 500 plakalı otomobil, Mapa Kavşağı’nın karşısında bulunan köy yolundan gelerek Havza istikametine gitmek istediği esnada, Samsun istikametinden Merzifon istikametine seyir eden Cevahir Aksamaz (45) idaresindeki 41 ABK 528 plakalı otomobilin ön kısmı ile önüne çıkan 05 BD 500 plakalı otomobilin sol yan kısmına çarptı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Tabağ (59) idaresindeki 05 BD 500 plakalı otomobil, Mapa Kavşağı’nın karşısında bulunan köy yolundan gelerek Havza istikametine gitmek istediği esnada, Samsun istikametinden Merzifon istikametine seyir eden Cevahir Aksamaz (45) idaresindeki 41 ABK 528 plakalı otomobilin ön kısmı ile önüne çıkan 05 BD 500 plakalı otomobilin sol yan kısmına çarptı. Yine aynı istikamete seyir eden sürücü Gökhan Şahin’in (34) kullandığı 05 AAP 828 plakalı otomobilin ise 41 ABK 528 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, Osman Tabağ (59), Cevahir Aksamaz (45), Rıfat Aksamaz (49), Hatice Aksamaz (50), Arda Aksamaz (8) ve Aslan Demirtaş (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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