HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Amasya’daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Amasya’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Amasya’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelilerden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8’i adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.