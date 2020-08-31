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Amasya’daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Amasya merkeze bağlı Karakese köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Yangın, saat 11.30 sıralarında Amasya merkeze bağlı Karakese köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

Amasya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Amasya merkeze bağlı Karakese köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Amasya merkeze bağlı Karakese köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre yangının kontrol atına alındığı, şu an için risk teşkil etmediği ve bir çeşit örtü yangını olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Amasya’daki orman yangını kontrol altına alındı

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