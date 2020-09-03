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Amasya’daki orman yangınında 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Amasya’da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.Amasya’nın Karakise köyü Kutlubey ve Kamışlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda 31 Ağustos günü başlayan ve söndürülen yangın, 2 Eylül günü sabaha karşı saat 04.00 gibi tekrar başladı.

Amasya’da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.
Amasya’nın Karakise köyü Kutlubey ve Kamışlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda 31 Ağustos günü başlayan ve söndürülen yangın, 2 Eylül günü sabaha karşı saat 04.00 gibi tekrar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 2 çoban gözaltına alındı.
Aşırı sıcaklar ve orman zemindeki kuru otlar nedeniyle ikinci kez aynı bölgede başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülerek tekrar kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 çoban adliyeye sevk edildi.
Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında sarı çam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan toplamda yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.

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