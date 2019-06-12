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Amasya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Suluova ilçesinde gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine dün 34 FM 4356 plakalı otomobili Suluova ilçe girişinde durdurmuş, araçta yapılan aramada, el freni kapalı haznesinde gizlenmiş 184 uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve otomobilde bulunan E.C.D, U.D.A, Y.B. ve O.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

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Amasya tutuklama uyuşturucu operasyonu

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