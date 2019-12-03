Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Amasya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da 30 Kasım'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.

