Amasya’dan deprem bölgesine “bir oyuncak bir mektup”

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası “Bir oyuncak bir mektup” kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında paylaşma duygusunu geliştirmek ve çocuklar arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Elazığ’da depremden etkilenen çocuklara Amasyalı çocuklar oyuncaklarını ve duygularını ifade eden mektupları gönderecek. Çocukların sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranları için duygularını ifade ettikleri bir mektup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki kabul ofisinde teslim yetkililer tarafından teslim alınıyor.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, “Elazığ ve Malatya illerimizde bir doğal afet yaşadık. Doğal afet sonrasında devletimizin tüm yetkili organları bölgeye akın ettiler. Ülkemizin her bölgesinden deprem bölgesine yardımlar akın etmektedir. Yapılan bu yardımlar toplumumuzun ortaya koymuş olduğu zor günlerdeki en güzel örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir etkinlik düzenledik. Bugün Pazartesi ve yarın Salı olmak üzere iki gün içerisinde okullarımızda çocuklarımızın sevdiği bir oyuncağını vererek, sevdiği bir oyuncakla birlikte bir mektup yazarak, deprem bölgesinde ki akranlarına, kardeşlerine bir mesaj göndermelerini istedik. Dolayısıyla doğal afetlerden, depremlerden en fazla etkilenen çocuklarımız oluyor. bu süre içerisinde biz eğitim camiası olarak, eğitimci bir bakış açısıyla çocuklarımıza bir psiko-sosyal destek sağlama adına bu çalışmayı yürüttük. Bir diğer önemli husus da burada kendi çocuklarımızda da bunları gözlemliyoruz. Çocuklarımız aslında yaşamış oldukları çağda bir çok şeye sahipler ve bunlardan vazgeçmeyi bir türlü bilmiyorlar. Biz burada çocuğumuz sevdiği, değer verdiği, en sevdiği bir oyuncağından vazgeçerek, paylaşma duygusunu ön plana çıkaracak bir davranış ortaya koymaya çalıştık” dedi.

Serdar Zeren Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Barış Kara, en sevdiği oyuncağını hediye ederek, deprem bölgesine destek olmak için yazdığı mektubu okudu.

