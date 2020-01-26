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Amasya'dan depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Amasya'da toplanan sebze ve meyve yüklü 2 TIR, bölgeye gönderildi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- ELAZIĞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Amasya'da toplanan sebze ve meyve yüklü 2 TIR, bölgeye gönderildi.
Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Yapılan çağrıların ardından kentteki hal esnafı ve bir iş adamının desteğiyle temin edilen sebze ve meyve dolu 2 TIR, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programla deprem bölgelerine uğurlandı.
'KENETLENME NOKTASINDA ORGANİZE OLDUK'
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye olarak depremden etkilenen bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. Cenabı Hak inşallah bizleri böyle imtihanlarla sınamasın. Cenabı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin diyoruz. Biz de zaten hazır bekliyorduk, daha önce hem valiliğimiz kanalıyla deprem bölgesiyle irtibatları kurmuştuk. Dedik ki onlara biz her türlü yardıma hazırız. Araçlarımızı hazırladık, itfaiye araçlarımız, yardım ekiplerimizin hepsini hazırlamış bekliyorduk. Bu işin Amasya Valiliği, AFAD, Kızılay ve vatandaşımızın el ele tutuşması, kenetlenmesi noktasında biz de ona göre organize olduk. Tüm duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
'HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUK'
Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, afetin ardından ülkenin her türlü tartışmayı bir kenara bırakıp, kenetlendiği bir süreci yaşadıklarını söyleyerek, "Çok üzücü, hepimizi derinden sarsan bir afetin, bir doğa olayının arkasından tüm ülkemizin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak, kenetlendiği birkaç günlük bir süreç yaşıyoruz birlikte. Artık devletimizin imkanları milletimizin devletle bütünleşme gücü çok yüksek ve bu anlamda çok hızlı bir müdahale başladı. Sonrasında harekete geçmemizle beraber sürekli dayanışma içerisinde hep birlikte güzel çalışmalar yürüttüğümüz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu işin içerisine dahil oldular ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu güzel tablonun her daim bu şekilde ben devam etmesini diliyorum" diye konuştu.
'ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'
Kendi imkanlarıyla yardım çadırına bağışta bulunan 77 yaşındaki Semiha Yancı ise "Elimden geldiği kadar yemen yediririm, giymem giydiririm. Allah’ım bir daha böyle bir acıyı Türk milletimize yaşatmasın" dedi.

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