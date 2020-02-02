HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’dan İdlib’e 13 tırlık yardım

Amasya’dan İdlib’e 13 tırlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Amasya’dan Suriye’nin İdlib kentine 13 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.345 ton un, 2.5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1.5 ton gıda, bay-bayan ayakkabısı, giysi, çocuk bezi, çocuk maması, soba, hijyen malzemesi ve battaniyeden oluşan 13 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye’ye gönderilmek üzere dualarla Amasya’dan yola çıktı.

Amasya’dan Suriye’nin İdlib kentine 13 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
345 ton un, 2.5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1.5 ton gıda, bay-bayan ayakkabısı, giysi, çocuk bezi, çocuk maması, soba, hijyen malzemesi ve battaniyeden oluşan 13 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye’ye gönderilmek üzere dualarla Amasya’dan yola çıktı. Yardım paketleri İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İdlib kentindeki ekmek fırınları ve çadır kentlere ulaştırılacak.
İHH Amasya Başkanı Serdal Benli, “Suriye’de Esed, Rusya ve İran’ın katliamları devam ediyor. Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı. Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Havza’dan hayırsever halkımızın katkılarıyla oluşturduğumuz yardım tırlarında 345 ton un, 2.5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1.5 ton gıda, bay-bayan ayakkabısı, giysi, çocuk bezi, çocuk maması, soba, hijyen malzemesi bulunuyor. Bu tırları inşallah Suriye’deki İHH İnsani Yardım Vakfı’nın lojistik merkezi aracılığıyla Suriye’nin iç hattında bulunan ekmek fırınlarımıza ulaştıracağız. Aynı zamanda unun dışında gönderdiğimiz diğer insani yaşam malzemelerinin de çadır kentlerde dağıtımını yapacağız" dedi.
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise, “Hayırsever vatandaşlarımız tarafından toplanan bu yardımları burada sizlerle beraber Suriye’ye çadır kentlere ulaştırmamıza vesile olan diğer tüm kuruluşlara, tüm vakıflara sizler adına ben de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tır şoförlerinden Fatih Aslan, “13 tır Suriye’ye yardım götürüyoruz. Reyhanlı Cilvegözü’ne. Daha önceki senelerde de gitmiştik. Orada hayat zor, Müslüman kardeşlerimiz zor durumdalar. Bizler de vatandaşlar olarak yardımlarımızı esirgemiyoruz” dedi.
İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun okuduğu duanın ardından tırlar Suriye’nin İdlib kentine doğru yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktıAkşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Bursa'da yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adamın feci ölümü

İstanbul Güvenlik A.Ş.’ye Deniz Gürhan atandı! Deniz Gürhan kimdir?

Eski SAS komandosu müdür oldu

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.