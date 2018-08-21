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Amasya'dan kurban kesimi manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

AMASYA'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerininin bahçelerinde kesti.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerininin bahçelerinde kesti. Kentte, vatandaşlar Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi tarafından belirlenen Hacılar Meydanı ve Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki alana gitti. Vatandaşlar, bayramın üçüncü gününe kadar kullanılacak alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti.

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