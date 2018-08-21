Amasya'dan kurban kesimi manzaraları

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerininin bahçelerinde kesti. Kentte, vatandaşlar Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi tarafından belirlenen Hacılar Meydanı ve Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki alana gitti. Vatandaşlar, bayramın üçüncü gününe kadar kullanılacak alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti.
ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum