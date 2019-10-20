HABER

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Amasya’da yaşayan Halit Çelebi, Kanada’da gerçekleştirilen 46.

Amasya’da yaşayan Halit Çelebi, Kanada’da gerçekleştirilen 46. Uluslararası Arıcılık Kongresi kapsamındaki bal yarışmasında 600 katılımcı arasından hem dünya birincisi hem de dünya üçüncüsü oldu.
Doğantepe Ortaköy’de 300 kovanla 25 yıldır arıcılık yapan Halit Çelebi, Uluslararası Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada karakovan kategorisinde dünya birincisi olarak altın, kristalize bal kategorisinde de dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Halit Çelebi, “Kanada’da 46’ncısı düzenlenen Dünya Arıcılık Kongresi’nde Apimondia’da kristalize balımız bronz madalya, karakovan balımız da altın madalyaya layık görüldü. Bundan da marka olarak gururluyuz. Bal, polen, propolis, apilarni, arı sütü üretimleri ve bunun paketlenip, pazarlamasını da yapmaktayız. Aynı zamanda bunları toz ve kapsül hallerini de yapıyoruz. Bu da Türkiye’de ilk defa yapılan bir ürün. Propoliste de aynı zamanda ekstratı toz haline getirip bunu piyasaya sürdük. Bu da ilk ürünümüz. Bunları Kanada’da stant açarak dünyaya da tanıtımını yaptık" dedi.
Kaliteli balın nasıl olduğunu anlatan Çelebi, "Arıya hiç dokunmadığımız sürece arı zaten kendisi kaliteli balı yapıyor. Bizim kalitesiz bal dediğimiz arının işine karıştığımız zaman ortalık biraz karışıyor. Hakiki balın kristalize olması gerekiyor. Kristalize olmayan bal sadece Şam balı kristalize olmaz. Onun haricindeki tüm ballar kristalize olur. Çünkü içerisinde polen ihdi vardır. Polen ihdiva eden tüm ballar kristalize olur. 3-4 gün içerisinde eğer balınız beyaz bir şekilde kristalize olmuyorsa bu bal hakiki bal değildir. Çin dünyada en çok bal üretimine ve kovan sayısına sahip. Gururlanacağımız bir konu da var, Türkiye kovan sayısı ve bal üretimi olaraktan 2. sırada geliyor. Bu da gerçekten gururlanmamız gereken bir konu" diye konuştu.
Dünya yarışmalarında Türk ballarının dereceler elde ettiğini dile getiren Çelebi, "Bu da gurur verici gerçekten, Türkiye için gerçekten gurur verici bir konu. Flora olarak zengin bir yapıya sahip Türkiyemiz. Çeşitlilik çok bol. 7 bölgede 7 farklı çeşit arı ırkımız var. Bu arı ırklarıyla da çeşitli ballar üretme, çiçeklere göre bal üretme imkanımız var. Bal çeşitliliği de Türkiye’de çok yoğun, yani şu balı bu balı diyebileceğimiz çeşitli ballarımız var. Arı dünyada olmazsa olmaz bir varlık, döllenmede büyük rolü var arının. Ayrıca arının döllemediği öbür meyve ve sebzelere baktığımızda kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Van'da deprem

Van'da deprem

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.