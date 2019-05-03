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"Amasya'nın elmadan kaynaklanan ünü, tarihi eserle desteklendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kentte 2013 yılında yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin Amasya Müzesi'nde sergilenmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi - Amasya Valisi Osman Varol: "Amasya'nın elmadan kaynaklanan ünü, çok ciddi tarihi bir eserle desteklendi. 1700-1800 yıl önce Roma döneminde dahi Amasya'nın elmasıyla ünlü bir şehir olduğunu, bir süslemenin üzerinde doğrudan elma ağacı olmasından anlamamız mümkün"

ENES SANSAR - Amasya'da 2013 yılında ortaya çıkarılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen elma ağacı ile kuş figürlü mozaiğin müzede sergilenmesi için çalışma yürütülüyor.

Merkeze bağlı Yavru köyü Küp Deresi mevkisinde, 2013 yılında kaçak kazı sonrası Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen kurtarma kazısında mozaiklere rastlandı.

Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu öngörülen ve 20 metrekarelik madalyon şeklindeki mozaiklerde, elma ağacı ile kuş figürleri bulunuyor.

Çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan mozaik parçaları teknik çalışmanın ardından depoya kaldırılırken, canlı renkleriyle oldukça ilgi çeken mozaiklerin Amasya Müzesi'nde sergilenmesi için yürütülen çalışmalarda da sona gelindi.

Mozaikler, müzede oluşturulacak özel alanda izlenime sunulacak.

- "Amasya, Roma döneminde dahi elmasıyla ünlü"

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mozaiklerin sergilenmeye başladıktan sonra Amasya Müzesi'ne çok büyük değer katacağına inandığını söyledi.

İçinde elma ağacı ve kuşların bulunduğu mozaiğin koruma altında olduğunu belirten Varol, "Müze deposunda bulunan bu mozaik yakında sergilenecek. Bununla ilgili çalışmaları yapmaktayız." dedi.

Vali Varol, elmanın Amasya ile bağının sadece bugüne veya yakın tarihe ait bir konu olmadığına işaret ederek, "Amasya'nın elmadan kaynaklanan ünü, çok ciddi tarihi bir eserle desteklendi. 1700-1800 yıl önce Roma döneminde dahi Amasya'nın elmasıyla ünlü bir şehir olduğunu, bir süslemenin üzerinde doğrudan elma ağacı olmasından anlamamız mümkün. Herkesi bu eseri görmeleri için kente davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Amasya Amasya Müzesi Amasya Valisi Osman Varol elma mozaiği

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