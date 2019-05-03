"Amasya'nın elmadan kaynaklanan ünü, tarihi eserle desteklendi"

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mozaiklerin sergilenmeye başladıktan sonra Amasya Müzesi'ne çok büyük değer katacağına inandığını söyledi.

Çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan mozaik parçaları teknik çalışmanın ardından depoya kaldırılırken, canlı renkleriyle oldukça ilgi çeken mozaiklerin Amasya Müzesi'nde sergilenmesi için yürütülen çalışmalarda da sona gelindi.

Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu öngörülen ve 20 metrekarelik madalyon şeklindeki mozaiklerde, elma ağacı ile kuş figürleri bulunuyor.

ENES SANSAR - Amasya'da 2013 yılında ortaya çıkarılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen elma ağacı ile kuş figürlü mozaiğin müzede sergilenmesi için çalışma yürütülüyor.

İçinde elma ağacı ve kuşların bulunduğu mozaiğin koruma altında olduğunu belirten Varol, "Müze deposunda bulunan bu mozaik yakında sergilenecek. Bununla ilgili çalışmaları yapmaktayız." dedi.

Vali Varol, elmanın Amasya ile bağının sadece bugüne veya yakın tarihe ait bir konu olmadığına işaret ederek, "Amasya'nın elmadan kaynaklanan ünü, çok ciddi tarihi bir eserle desteklendi. 1700-1800 yıl önce Roma döneminde dahi Amasya'nın elmasıyla ünlü bir şehir olduğunu, bir süslemenin üzerinde doğrudan elma ağacı olmasından anlamamız mümkün. Herkesi bu eseri görmeleri için kente davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

