IHAAW180734-GEN/27-01-2019

- Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu kaydedildi.

27.01.2019 18:07:34 TSI

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