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Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:15 | Son Güncelleme

MHP’den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, “İş ve aş birinci görevimiz” dedi.Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak Şehzadeler Şehri’nin yeni başkanı seçilen MHP’nin adayı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı’nda partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladığı konuşmasına Besmele ile başlayarak, “Bu karar milli iradenin gerçek sahiplerinin kararı.

MHP’den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, “İş ve aş birinci görevimiz” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak Şehzadeler Şehri’nin yeni başkanı seçilen MHP’nin adayı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı’nda partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladığı konuşmasına Besmele ile başlayarak, “Bu karar milli iradenin gerçek sahiplerinin kararı. Oylarınızla iradenizin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterdiniz.” diye konuştu.

İş ve aşın birinci görevi olduğunu belirtip Amasya’yı turizmin yıldızı yaparak sanayiyi güçlendireceğini vurgulayan Sarı, “Devletimizin bütün kurumlarıyla uyumlu bir çalışma yapacağız. Her kurumla sadece hemşehrilerimize hizmet etmek için yarışacağız. Allah mahcup etmesin.” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda MHP MYK üyesi de olan Sarı, atılan havai fişeklerin meydanı aydınlattığı konuşmasına Yeni Amasyaspor için verdiği sözleri de hatırlatarak yeşil-beyazlı takımın makus talini yeneceğine inandığını vurguladı.

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

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