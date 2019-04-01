Amasya’nın Yeni Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “İş ve aş birinci görevimiz”

MHP’den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, “İş ve aş birinci görevimiz” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak Şehzadeler Şehri’nin yeni başkanı seçilen MHP’nin adayı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı’nda partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladığı konuşmasına Besmele ile başlayarak, “Bu karar milli iradenin gerçek sahiplerinin kararı. Oylarınızla iradenizin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterdiniz.” diye konuştu.

İş ve aşın birinci görevi olduğunu belirtip Amasya’yı turizmin yıldızı yaparak sanayiyi güçlendireceğini vurgulayan Sarı, “Devletimizin bütün kurumlarıyla uyumlu bir çalışma yapacağız. Her kurumla sadece hemşehrilerimize hizmet etmek için yarışacağız. Allah mahcup etmesin.” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda MHP MYK üyesi de olan Sarı, atılan havai fişeklerin meydanı aydınlattığı konuşmasına Yeni Amasyaspor için verdiği sözleri de hatırlatarak yeşil-beyazlı takımın makus talini yeneceğine inandığını vurguladı.