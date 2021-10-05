HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amatör balıkçı 2,5 metre boyunda köpek balığı yakaladı

Amatör balıkçı 2,5 metre boyunda köpek balığı yakaladı

05.10.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda 6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hakan Karakaş'ın (43) oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı takıldı.

Amatör balıkçı 2,5 metre boyunda köpek balığı yakaladı

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hakan Karakaş, pazar günü sinarit avlamak için 6 metrelik teknesiyle boğaza açıldı. Karakaş, ucuna kalamar taktığı oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra oltasına büyük bir ağırlığın takıldığını fark eden Karakaş, uzun çabalar sonucu tekneye boz camgöz köpek balığı çıkardı.

69ee69291331c95b701d3c485b0eef51

Karakaş'ın oltasına takılan köpek balığı, bölgedeki diğer balıkçıları da şaşkına çevirdi. Karakaş'ın köpek balığını tekneye çıkarmaya çalıştığı anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

51929d5544acd24aaa5e83609deccb69

Görüntülerde, arkadaşının Karakaş'a "İşte Karakaş'ın köpek balığı ile mücadelesi. Kayık boyunda var, hey maşallah. Nereden buldun bunu? Ne bu, Jaws mı? Karakaş, senden büyük bu" dediği, Karakaş ise "Jaws, Jaws. Ne yapacağız şimdi" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Karakaş, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Otobüs şoförüne saldırı anı saniye saniye kameradaOtobüs şoförüne saldırı anı saniye saniye kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.