Amatör balıkçı, Rize'de su samuru görüntüledi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde, amatör balıkçı tarafından, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuru görüntülendi.
Çayeli'nde amatör balıkçılık yapan Necati Yazıcı, zıpkın ile avlanmak için Karadeniz sahilinde dalış gerçekleştirdi.
Dalış esnasında kafa kamerası kullanan Yazıcı, iki su samuru görüntüledi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Özdemir, yaptığı açıklamada, Çayeli ilçesinde görüntülenen su samurunun, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı envanterinde yer aldığını bildirdi.
Özdemir, "su samurlarının son yıllarda sayısının hızla azaldığı" görüşlerinin ortaya atıldığına işaret ederek "Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılır. Bu demektir ki yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir türdür." dedi.
Özdemir, Kaçkar Dağlarında ve Karadeniz'e dökülen dere ağızlarında su samuru gibi birçok hayvan türünün gözlemlenebileceğini belirtti.
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