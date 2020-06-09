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  4. Amatör balıkçılara yunus sürprizi! Adeta şov sergilediler

Amatör balıkçılara yunus sürprizi! Adeta şov sergilediler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde amatör balıkçılar, ava çıkınca ilginç bir görüntüyle karşılaştılar. Balıkçıların bulunduğu teknenin önüne gelen 2 yunus, balıkçılara adeta şov yaptı.

Amatör balıkçı Vedat Kaya, geçen pazar günü arkadaşlarıyla balık avına çıktıkları tekneyle Kemer ilçesi Phaselis Antik Kenti açıklarında ilerlerken, denizde 2 yunus fark etti. Yunuslardan biri balıkçıları görünce deniz üzerinde çeşitli hareketler yaptı. Amatör balıkçı Vedat Kaya da yunusu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vedat Kaya, zaman zaman balık avlamaya çıktıklarını, daha önce de yunus gördüklerini ancak ilk defa yunus gösterisiyle karşılaştıklarını söyledi. Vedat Kaya, "Yunusların şovu çok hoşumuza gitti. Hatıra olması açısından da cep telefonuyla görüntülerini çektik" dedi. (DHA)


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